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Скриншот видео: НТВ
Скриншот видео: НТВ
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Математик-пророк Сидик Афган назвал дату начала третьей мировой войны

Алексей Самохин

Математик-пророк Сидик Афган в программе «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ успокоил — в ближайшее время третьей мировой войны не будет.

Основываясь на математических вычислениях, Афган предположил, что такая война начнётся в 2055 году. При этом это будет не реальное боевое столкновение — а «компьютерная» война через интернет.

По мнению математика, России надо как можно быстрее модернизировать вооружённые силы и внедрять информационные технологии.

Война будет идти между Западной и Восточной цивилизациями.

Сидик отметил, что очень уважает президента Путина, под его руководством Россия движется в правильном направлении.

— Один шаг из Украины, и России не будет, — уверен пророк.

Сидик Афган считает, что Россия победит на Украине, а вот для Америки уготована незавидная судьба. К 2027 году страна исчерпает свои ресурсы.

Также он назвал главное преимущество России: совесть, свобода, справедливость, равенство.

— Всегда будьте счастливы! Ваш народ для меня как сердце, — заявил афганец.

Математик-пророк Сидик Афган рассказал о циничном обмане Байдена

США математик не любит, говорит, что американцы — хуже собак. При этом он заявляет так не о простом народе, а о правителях страны. В программе авторы вспоминают бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, а также в родной для Сидика Афганистан. 

Также Афган уверен, что за терактами 11 сентября стоят спецслужбы США. 

Математик-пророк Сидик Афган во всех событиях видит математические закономерности, что помогает ему давать безошибочные прогнозы на будущее и точно объяснять витки истории. Многие уже называют таинственного провидца наследником легендарной Ванги, ведь его прогнозы, как и её, сбываются.

Афган в своё время безошибочно предсказал терракт 11 сентября в США, появление коронавируса и страшное землетрясение в Турции. Более того, Ванна в своих предсказаниях заявляла, что появится посланник, который будет предсказывать мировые события с помощью чисел.

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