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Математик-пророк предсказал бедственное для России время

7info7

Поражающий точностью своих предсказаний математик-пророк Григорий Кваша заглянул в будущее России. По его словам, страна уже в ближайшее время может оказаться в бедственном положении. А причиной этому станет щедрость российского народа.

Кваша уверяет: из-за доброты и желания отдать голодающему последнее россияне рискуют скатиться а безденежье. Предпосылки этому уже начались: сейчас Россия готова подарить бедным африканским государствам продовольствие и удобрение.

Как цитирует пророка dzen-канал «Городские легенды», текущая ситуация уже начинает подводить к финансовым неприятностям.

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