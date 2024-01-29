Враги России в ближайшее время попытаются нанести сокрушительный удар по Москве. В этот период всем россиянам и в особенности тем, кто обеспечивает безопасность государства, важно быть максимально бдительными. Такое предположение сделал известный математик-пророк, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорий Кваша, его прогноз обнародовал телеканал НТВ.
Подлый удар, рассчитанный на максимальный ущерб, могут запланировать на март 2024 года:
Кроме того, математик-пророк советует обратить внимание на несколько периодов в наступившем году, связанных с так называемыми огненными импульсами. Огненные импульсы будут происходить в марте, июле ноябре.
Что касается судьбы СВО в 2023 году, то как раз июльский импульс будет связан с серьёзными событиями на фронте. В этот месяц обострится международная обстановка, а ВСУ соберутся провести «контрнаступ». В целом же у Григория Кваши прогноз для Украины крайне тревожный:
А Россию, напротив, ожидают долгожданная победа и мировое величие:
Ранее были обнародованы прогнозы якутских шаманов на 2024 год. Шаманка Мария Николаева, которую называют Санаайа, отмечает: в новом году Россия будет двигаться в правильном направлении, к позитивной энергетике. Для очищения и позитивных изменений самым благоприятным временем станет весна. В весенние месяцы будет мир,увеличится рождаемость, укрепится финансовая стабильность.
По словам Санаайи, в 2024 году «великий могучий дух проснётся и разрушит планы недружественных стран». В этот год в политике будут появляться новые имена, придут они из народа. Будет дан сильный толчок сельскому хозяйству, освоению природных ресурсов.
Шаман Дархан Никифоров прогнозирует масштабные изменения во многих сферах жизни.
Шаман считает, что в Год дракона, который считается одним из самых влиятельных и мистических знаков, нужно уделять внимание развитию духовности.
Ранее о сроках завершения СВО высказал своё мнение алтайский шаман Артём Игнатенко. По его словам, глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.