Враги России в ближайшее время попытаются нанести сокрушительный удар по Москве. В этот период всем россиянам и в особенности тем, кто обеспечивает безопасность государства, важно быть максимально бдительными. Такое предположение сделал известный математик-пророк, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорий Кваша, его прогноз обнародовал телеканал НТВ.

Подлый удар, рассчитанный на максимальный ущерб, могут запланировать на март 2024 года:

— Специально к выборам — об этом следует помнить и не терять бдительность, — говорит Кваша.

Кроме того, математик-пророк советует обратить внимание на несколько периодов в наступившем году, связанных с так называемыми огненными импульсами. Огненные импульсы будут происходить в марте, июле ноябре.

— Но как раз с ними у нас полный порядок, потому что в мартовском импульсе выборы президента России, — считает Григорий Кваша.

Что касается судьбы СВО в 2023 году, то как раз июльский импульс будет связан с серьёзными событиями на фронте. В этот месяц обострится международная обстановка, а ВСУ соберутся провести «контрнаступ». В целом же у Григория Кваши прогноз для Украины крайне тревожный:

— Очень большую часть украинского населения ждёт страшнейшая депрессия, просто чудовищная. И она охватит какие-то области в очень большом масштабе, а какие-то области в маленьком масштабе, — говорит он.

А Россию, напротив, ожидают долгожданная победа и мировое величие:

— В 2025 году мы побеждаем, четыре года на то, чтобы прибрать вот этот разгром. Запад именно поэтому и боится нашей победы, потому что говорит: всё же разрушится. Ну, так бывает. Мы остаёмся великой державой до 2053 года, то есть таким добрым полицейским. После этого, видимо, эта функция уже будет не нужна, — предсказал учёный-прорицатель.

Ранее были обнародованы прогнозы якутских шаманов на 2024 год. Шаманка Мария Николаева, которую называют Санаайа, отмечает: в новом году Россия будет двигаться в правильном направлении, к позитивной энергетике. Для очищения и позитивных изменений самым благоприятным временем станет весна. В весенние месяцы будет мир,увеличится рождаемость, укрепится финансовая стабильность.

По словам Санаайи, в 2024 году «великий могучий дух проснётся и разрушит планы недружественных стран». В этот год в политике будут появляться новые имена, придут они из народа. Будет дан сильный толчок сельскому хозяйству, освоению природных ресурсов.

Шаман Дархан Никифоров прогнозирует масштабные изменения во многих сферах жизни.

— Год будет непростой, будет много переломных моментов в российской и мировой истории. Все сложится в нашу пользу, если быть сплочёнными и сильными духом, не бояться изменений. 2024 год пройдет под знаком нахождения компромиссов и коммуникации, переговоров, — убеждён Никифоров.

Шаман считает, что в Год дракона, который считается одним из самых влиятельных и мистических знаков, нужно уделять внимание развитию духовности.

— Внимание следует концентрировать не на внешних факторах, а на внутренних, внутренний диалог позволит преодолеть испытания, — заявил он.

Ранее о сроках завершения СВО высказал своё мнение алтайский шаман Артём Игнатенко. По его словам, глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.

— В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдёт перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе, — говорит шаман.