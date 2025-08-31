Воскресенье, 31 августа, 2025
Матч по практической стрельбе памяти погибших участников СВО прошел в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Мурминском сельском поселении в Стрелковом центре «Полигон» 31 августа завершился матч ассоциации ветеранов СВО по практической стрельбе памяти погибших участников СВО «Несломленные 2025» на призы проекта «Архангел спецназа». Об этом сообщает минспорта Рязанской области.

В соревнованиях приняли участие гражданские стрелки-спортсмены, действующие военнослужащие спецназа, которые прибыли к нам из разных уголков страны, ветераны СВО и участники программы «ГЕРОИ 62». Участники выполнили 12 упражнений, среди которых была стрельба на 300 метров.

Участники соревнований проявили настоящий профессионализм и мастерство.

