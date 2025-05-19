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Мария Ковальчук, фото: aif.ru
Мария Ковальчук, фото: aif.ru
Новости мира

Мать украинской модели OnlyFans сделала признание об избиении дочери в Дубае

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Напавшими на украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук в Дубае были не граждане ОАЭ, заявила ее мать, чьи слова привезло издание «Страна.ua».

Женщина утверждает, что знает, кто стоит за нападением.

«Я знаю, кто это был. Жду ответа на расследование. Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», – сказала мать Ковальчук.

В начале апреля стало известно, что 20-летняя девушка пришла в себя после того, как ее нашли в Дубае с множественными переломами. Ей сделали несколько операций.

Ковальчук пропала в ОАЭ после вечеринки в начале марта.

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