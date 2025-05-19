Мать украинской модели OnlyFans сделала признание об избиении дочери в Дубае

Напавшими на украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук в Дубае были не граждане ОАЭ, заявила ее мать, чьи слова привезло издание «Страна.ua».
Женщина утверждает, что знает, кто стоит за нападением.
В начале апреля стало известно, что 20-летняя девушка пришла в себя после того, как ее нашли в Дубае с множественными переломами. Ей сделали несколько операций.
Ковальчук пропала в ОАЭ после вечеринки в начале марта.
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