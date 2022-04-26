Мать убившего детей в детском саду ульяновского стрелка раскрыла его прошлое

В беседе с МК мать 26-летнего Руслана Ахтямова, устроившего стрельбу в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области, рассказала о его прошлом.

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Злоумышленник убил двух детей и нянечку в детском саду «Рябинка» Ульяновской области. Как стало известно, утром 26 апреля Ахтямов вместе с 68-летним Александром Дрониным поехал на его «Ниве» в лес пострелять из ружья Иж-27. Из этого оружия, которое зарегистрировано на Дронина, были совершены убийства. После этого мужчина покончил с собой.

Собеседница отметила, что ее сын перестал Карсунский техникум, в котором учился.

«Не смог он и не захотел. Потому что он… он не может с людьми общаться», – пояснила женщина.

Мать уточнила, что мужчина не мог найти работу. Она не заметила изменений в поведении сына, поскольку ее муж «каждый день пьяный», из-за чего у обоих ужасная психика.

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Выяснилось, что молодой человек посещал областную психиатрическую больницу в Карамзинке, однако, по словам матери, ему не поставили диагноз.

Женщина считает, что у ее сына произошел сдвиг в девятом классе, когда сверстники заставили его начать курить. У него не было никаких связей с детским садом «Рябинка».