Мать убитой в Турции россиянки Ирины Двизовой живёт в Рязани на улице Бирюзова, сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань-2». По информации источника, к женщине приезжала съёмочная группа федерального телеканала.

Трупы 42-летней Двизовой и её 15-летней дочери Даяны нашли на крутом склоне у обочины дороги в Бодруме. В убийстве подозревается бывший супруг Ирины гражданин Литвы Андрей Куслевич.

По данным телеграм-канала SHOT, первой тревогу забила 38-летняя гражданка Белоруссии, соседка Двизовой в Бодруме. Она не могла связаться с ней 3 дня. Женщина приехала и увидела, что входная дверь была открыта, в комнатах — пятна крови на шторах, диване, полу. Вызвала полицию.

Полицейские по камерам отследили путь машины убитой и нашли два трупа, завёрнутые в простыни. Женщину с дочерью застрелили.

По версии следствия, Куслевич убил экс-супругу с падчерицей, после чего с общим сыном улетел сначала во Францию, затем в Литву.

По данным адвоката, занимавшегося разводом семейной пары, мужчина не платил алименты, Ирина собиралась лишить его родительских прав.

Ещё одним мотивом убийства могли стать деньги, полученные Двизовой за продажу двух квартир в Москве.

Подтверждения информации, что мать Ирины Двизовой живёт в Рязани, из других источников пока нет.