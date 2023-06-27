Жительница Москвы рассказала МК о трагедии, в результате которой погиб ее 14-летний сын.

Инцидент произошел 5 июня в Чечерском проезде. Сверстник облил мальчика бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги ста процентов поверхности тела и попал в больницу в критическом состоянии.

Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся, поскольку еще накануне врачи давали положительные прогнозы.

Медики сделали подростку три операции, ему ампутировали пальцы на руках. Мальчику даже удалось открыть глава, однако в понедельник он ушел из жизни.