Вторник, 27 июня, 2023
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Мать сожженного сверстником мальчика раскрыла детали трагедии в Москве

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Жительница Москвы рассказала МК о трагедии, в результате которой погиб ее 14-летний сын.

Инцидент произошел 5 июня в Чечерском проезде. Сверстник облил мальчика бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги ста процентов поверхности тела и попал в больницу в критическом состоянии.

Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся, поскольку еще накануне врачи давали положительные прогнозы.

Медики сделали подростку три операции, ему ампутировали пальцы на руках. Мальчику даже удалось открыть глава, однако в понедельник он ушел из жизни.

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