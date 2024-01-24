Среда, 24 января, 2024
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Мать с пятью детьми госпитализировали с отравлением угарным газом в Королёве

7info
вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
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В городе Королёве мать и пятерых детей госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом, сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

Женщину и детей в возрасте от года до 12 лет доставили в медицинское учреждение вечером 23 января.

Со слов мужа, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее. Работники газовой службы подтвердили неисправность оборудования.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, сообщает прокуратура.

Ведомство проводит проверку.

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