Мать с пятью детьми госпитализировали с отравлением угарным газом в Королёве

В городе Королёве мать и пятерых детей госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом, сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.
Женщину и детей в возрасте от года до 12 лет доставили в медицинское учреждение вечером 23 января.
Со слов мужа, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее. Работники газовой службы подтвердили неисправность оборудования.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, сообщает прокуратура.
Ведомство проводит проверку.