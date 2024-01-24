Мать с пятью детьми госпитализировали с отравлением угарным газом в Королёве

В городе Королёве мать и пятерых детей госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом, сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

Женщину и детей в возрасте от года до 12 лет доставили в медицинское учреждение вечером 23 января.

Со слов мужа, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее. Работники газовой службы подтвердили неисправность оборудования.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, сообщает прокуратура.

Ведомство проводит проверку.