Мать рассказала о гибели сына при падении с «бесконечного» фонтана в отеле Хургады

Жительница Ярославля Елена рассказала « КП » о гибели 4-летнего сына при падении с «бесконечного» фонтана в отеле Хургады.

Женщина приехала в Египет вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Она оформляла документы в отеле, в это время супруг и сыновья пошли на улицу. Вскоре к ней подбежал мужчина и сказал, что их ребенок сорвался с фонтана с эффектом «Инфинити».

«Мой муж побежал к тому месту, где играли дети, обнаружил, что за этим фонтаном находится пропасть, в которой и лежал наш сын», — отметила Елена.

По ее словам, мальчик спускался не в ту сторону, с которой залезал, а в обратную.

«То есть он сам не понял, что сзади ничего нет. Сначала он пытался ножками нащупать землю – не получилось. Потом он спустился по пояс и повис на ручках, держался несколько секунд и сорвался вниз», — уточнила жительница Ярославля.

Вскоре мальчика обнаружили, сотрудники отеля вызвали скорую. В госпитале его подключили к кислороду. Через некоторое время в помещение, где сидела семья, вошла полиция. В этот момент женщина поняла, что ее сын умер.

Сейчас семья ждет возбуждения уголовного дела.