Мать рассказала о гибели сына при падении с «бесконечного» фонтана в отеле Хургады

Жительница Ярославля Елена рассказала «КП» о гибели 4-летнего сына при падении с «бесконечного» фонтана в отеле Хургады.
Женщина приехала в Египет вместе с мужем и двумя маленькими детьми. Она оформляла документы в отеле, в это время супруг и сыновья пошли на улицу. Вскоре к ней подбежал мужчина и сказал, что их ребенок сорвался с фонтана с эффектом «Инфинити».
По ее словам, мальчик спускался не в ту сторону, с которой залезал, а в обратную.
Вскоре мальчика обнаружили, сотрудники отеля вызвали скорую. В госпитале его подключили к кислороду. Через некоторое время в помещение, где сидела семья, вошла полиция. В этот момент женщина поняла, что ее сын умер.
Сейчас семья ждет возбуждения уголовного дела.
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