Мать «Пухляша» сделала неожиданное признание во время прощания с сыном

Во время прощания с танцором и шоуменом Димитрием Красиловым, также известным как «Пухляш», его мать поблагодарила всех присутствующих за дружбу с ее сыном, пишет МК.
Прощание с Красиловым проходило в траурном зале на Троекуровском кладбище. На нем присутствовали юмористка Елена Борщева, певец Стас Костюшкин, группа «Градусы» и другие знаменитости.
Мать артиста призналась, что переживала за сына, когда он переехал в столицу, чтобы строить карьеру.
О смерти Красилова стало известно в минувший понедельник. Тело артиста нашли в его квартире в Москве. Причиной смерти стала эндокринопатия.