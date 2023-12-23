Мать «Пухляша» сделала неожиданное признание во время прощания с сыном

Во время прощания с танцором и шоуменом Димитрием Красиловым, также известным как «Пухляш», его мать поблагодарила всех присутствующих за дружбу с ее сыном, пишет МК.

Прощание с Красиловым проходило в траурном зале на Троекуровском кладбище. На нем присутствовали юмористка Елена Борщева, певец Стас Костюшкин, группа «Градусы» и другие знаменитости.

Мать артиста призналась, что переживала за сына, когда он переехал в столицу, чтобы строить карьеру.

«Когда я приехала к нему через полгода, была поражена, что вокруг него собралось столько хороших людей. Он приобрел в Москве вторую семью. Спасибо, что встретили его здесь. Дима вас всех любит» – отметила женщина.

О смерти Красилова стало известно в минувший понедельник. Тело артиста нашли в его квартире в Москве. Причиной смерти стала эндокринопатия.