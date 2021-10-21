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Четверг, 21 октября, 2021
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Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой отказалась встречаться со столичными журналистами

7info

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Наталья, мать пропавшей рязанки Елены Логуновой, отказалась встречаться с журналистами федерального выпуска «Комсомольской правды». Об этом говорится в статье издания, подписанной Николаем и Натальей Варсеговыми.

По их информации, у женщины заключён контракт с телеканалом. Журналисты задают вопросы: что важнее для матери — найти пропавшую дочь или соблюсти условия договора с ТВ. Также они предполагают, что Наталья может знать, что произошло с Еленой, поэтому от встречи отказывается.

Адвокат Максим Калинов, по их словам, также не стал общаться с авторами статьи.

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