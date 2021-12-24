Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последнем разговоре с дочерью

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталья Кошелева рассказала о последнем телефонном разговоре с дочерью. Пост об этом опубликовала в Instagram частный детектив Екатерина Шумякина.

Как пояснила детектив, последний раз Наталья видела дочь 22-23 июля, 24 июля они общались только по телефону, поскольку Кошелева в тот день находилась в Белоомуте.

Последний телефонный разговор Елены Логуновой с матерью состоялся утром 25 июля. Женщина пояснила, что «в целом разговор был хорошим».

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После этого Наталья звонила дочери ещё в 11:30, однако тогда телефон был уже выключен.