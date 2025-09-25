Мать православного бойца СВО пожаловалась, что ее сына тайно похоронили мусульмане

Жительница города Нытву Пермского края заявила агентству Regnum, что тело ее сына, погибшего на СВО, тайно передали мечети для захоронения.

Боец ушел из жизни в конце мая при освобождении Суджи. По словам его матери, при транспортировке тела с местным военкоматом связалась 65-летняя женщина, которая предоставилась гражданской женой парня, хотя он был холост.

«Она сказала военкому, что Виктор перед смертью якобы принял ислам и теперь его тело нужно похоронить по мусульманским традициям», — сказала собеседница портала.

При этом ее сын был крещеным христианином. Десятого июня отцу и матери пришло сообщение о начале похорон в мечети.

«На входе в мечеть нас встретил бородатый парень, он очень грубо и по-хамски себя вел. Говорил, чтоб мы убирались отсюда», — отметила женщина.

В итоге бойца похоронили без воинских почестей на краю мусульманского кладбища. Мать считает, что за этими действиями стоят мошенники, которые хотят получить выплаты.

Семья пытается добиться справедливости и наказать ответственных за случившееся с телом их сына.