Мать православного бойца СВО пожаловалась, что ее сына тайно похоронили мусульмане

Жительница города Нытву Пермского края заявила агентству Regnum, что тело ее сына, погибшего на СВО, тайно передали мечети для захоронения.

Боец ушел из жизни в конце мая при освобождении Суджи. По словам его матери, при транспортировке тела с местным военкоматом связалась 65-летняя женщина, которая предоставилась гражданской женой парня, хотя он был холост.

«Она сказала военкому, что Виктор перед смертью якобы принял ислам и теперь его тело нужно похоронить по мусульманским традициям», — сказала собеседница портала.

При этом ее сын был крещеным христианином. Десятого июня отцу и матери пришло сообщение о начале похорон в мечети.

«На входе в мечеть нас встретил бородатый парень, он очень грубо и по-хамски себя вел. Говорил, чтоб мы убирались отсюда», — отметила женщина.

В итоге бойца похоронили без воинских почестей на краю мусульманского кладбища. Мать считает, что за этими действиями стоят мошенники, которые хотят получить выплаты.

Семья пытается добиться справедливости и наказать ответственных за случившееся с телом их сына.

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.

Новости России

Дизайнер Лебедев рассказал, за что его обматерили и выгнали из такси

Блогер Артемий Лебедев рассказал в шоу «Кто твой подписчик?»...
Общество

Отопительный сезон в Рязани начнется с 29 сентября

В Рязани стартует отопительный сезон. Глава администрации города Виталий Артёмов подписал соответствующее постановление, согласно которому поэтапный пуск тепла начнется с 29 сентября.
Общество

В Рязанской области 10 человек лишились российских паспортов с начала 2025 года

Еще 12 материалов о лишении гражданства в настоящее время находятся на рассмотрении.
Власть и политика

В Рязани гордума одобрила ряд важных решений

На заседании РГД депутатами принято решение о согласовании сделки МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса». В целях пополнения оборотных средств предприятие возьмет кредит на сумму 70 миллионов рублей на срок не более 12 месяцев.
Общество

1 октября в Рязани проверят системы оповещения населения

Проверка будет проводиться с использованием электромеханических сирен, которые будут звучать в течение трех минут. Предусмотрено два этапа
Общество

Делегация ООН посетила пункт временного размещения переселенцев в Рязани

В Рязанской области для приёма вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины готовы 24 пункта временного размещения. На данный момент задействована только половина из них.
Транспорт и дороги

В администрации Рязани рассказали о перспективах ремонта улицы Интернациональной 

Проектная документация для проведения капремонта дороги уже разработана 
Общество

Железнодорожники провели урок по безопасности для школьников в Рыбном

Работники Московской железной дороги провели уроки безопасности для учащихся 6-8-х классов школы №3 города Рыбное, где расположен крупный железнодорожный узел. 