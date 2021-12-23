Мать показала следователям, как душила замёрзших детей в Саратовской области

СК опубликовал кадры следственного эксперимента, в ходе которого мать замёрзших детей в Саратовской области, показала, как душила их и выбрасывала в овраг, сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, женщина была уверена, что её дети — 5-летняя девочка и 8-летний мальчик — уже мертвы. Однако когда их обнаружили местные жители, они были ещё живы.

Мальчик скончался по дороге в больницу. Девочку с сильнейшим переохлаждением доставили в реанимацию, где она пережила клиническую смерть.

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Отметим, что тогда в Саратовской области стояли 20-градусные морозы.