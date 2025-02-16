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Фото: Изображение от freepik
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Мать оставила двухлетнюю дочь без медицинской помощи 

Анастасия Мериакри

Жительница Сараевского района оставила двухлетнюю дочь без медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Рязанской области. 

Женщина злоупотребляла алкоголем и оставляла ребенка с посторонними людьми. Сотрудники правоохранительных органов уже привлекали мать девочки к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Необходимых выводов женщина не сделала, свое поведение по отношению к дочке не изменила.

В феврале 2024 года женщина оставила девочку без необходимой медицинской помощи. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, сопряжённом с жестоким обращением. Уголовное дело направлено в суд. 

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