Мать оставила двухлетнюю дочь без медицинской помощи 

Жительница Сараевского района оставила двухлетнюю дочь без медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Женщина злоупотребляла алкоголем и оставляла ребенка с посторонними людьми. Сотрудники правоохранительных органов уже привлекали мать девочки к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Необходимых выводов женщина не сделала, свое поведение по отношению к дочке не изменила.

В феврале 2024 года женщина оставила девочку без необходимой медицинской помощи. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, сопряжённом с жестоким обращением. Уголовное дело направлено в суд.