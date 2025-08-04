Мать нового главнокомандующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко — Варвара Захаровна — скончалась в Шебекинском районе Белгородской области в возрасте 101 года. Женщина перенесла четыре инсульта. Всё это время район, где она жила, регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Как сообщает SHOT, несмотря на то что в селе Первое Цепляево проживали его мать и брат, Кривоножко продолжал координировать обстрелы этого и других населённых пунктов Белгородской области. Для ударов использовались барражирующие боеприпасы, в том числе производства США и Франции.

С началом специальной военной операции Кривоножко полностью прекратил общение с родными. Несмотря на его позицию, семья от военного не отказывалась.

Варвара Захаровна была труженицей тыла: во время Великой Отечественной войны она копала противотанковые рвы и траншеи. За свой вклад награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».