Мать назвала причину смерти дочери, погибшей в Lexus в Нижнем Тагиле

Причиной смерти 20-летних Вероники Сватовой и Анастасии Шамриной в Lexus стала асфиксия в результате утопления, рассказала «КП» мать одной из девушек.

Женщина сослалась на результаты вскрытия.

«Настя была трудолюбивой, веселой, отзывчивой, жизнерадостной», – рассказала подруга погибшей.

Трагедия произошла в ночь на 8 июля. Друг девушек взял у отца иномарку, после чего компания поехала снимать экстремальное видео к городской плотине.

В итоге 19-летний водитель не справился в управлением и протаранил ограждение. Машина упала в пруд. Одно из окон авто было открыто, поэтому вода быстро заполнила салон. Трое молодых людей умерли.