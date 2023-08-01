Мать челябинского маньяка придумала легенду, чтобы скрыть от соседей пленницу

Мать челябинского маньяка осознавала, что ее сын держит в плену девушку, и скрывала эту информацию от соседей, пишет телеграм-канал SHOT.

Некоторые жители поселке Смолино подозревали, что за их забором происходит что-то незаконное, но женщина уверяли их, что пленница влюблена в ее сына и беспрепятственно ездит к своим родителям.

«Как можно не знать, что твой сын занимается такими вещами? Она все знала. Она очень скрытная», – заявил один из соседей.

При этом многие местные жители считали злоумышленника необщительным и скромным мужчиной.

Накануне стало известно, что девушка сбежала из плена спустя 14 лет. Маньяк похитил жертву, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме в поселке Смолино и регулярно насиловал, перед этим избивая и спивая потерпевшую.