Мать челябинского маньяка придумала легенду, чтобы скрыть от соседей пленницу

Мать челябинского маньяка осознавала, что ее сын держит в плену девушку, и скрывала эту информацию от соседей, пишет телеграм-канал SHOT.
Некоторые жители поселке Смолино подозревали, что за их забором происходит что-то незаконное, но женщина уверяли их, что пленница влюблена в ее сына и беспрепятственно ездит к своим родителям.
При этом многие местные жители считали злоумышленника необщительным и скромным мужчиной.
Накануне стало известно, что девушка сбежала из плена спустя 14 лет. Маньяк похитил жертву, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме в поселке Смолино и регулярно насиловал, перед этим избивая и спивая потерпевшую.