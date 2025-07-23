Мать 4 детей из Рязани оставляет малышей одних дома, чтобы заработать деньги на их содержание

У матери четверых детей Татьяны Сотниковой из Рязани нет средств на содержание своих детей, в доме женщины царит хаос. Помогают соседи: приносят продукты, ночами присматривают за детьми. При этом сама женщина все обвинения отрицает. Об этом рассказали в программе «ЧП» (16+) на телеканале НТВ.
Татьяне 27 лет, вместе с детьми она год назад переехала в Рязань из глубинки. Купила квартиру на средства из материнского капитала, с последним мужем — отцом четвертого ребенка — разошлась, но мужчина забрал годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче, на ее попечении остались ребята 5, 6 и 7 лет.
В городе у Татьяны никого нет: ни родственников, ни друзей. Деньги на продукты, нужды детей и свои она зарабатывает случайными подработками, при этом ребята остаются дома одни. Сама многодетная мать уверяет, что справится со всеми проблемами. годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче.
Татьяне помогают неравнодушные соседи: приносят продукты. Сама женщина гостей боится: у нее в квартире грязь и бардак. Везде раскиданы вещи, мебель сломана, холодильник пуст. Дети — полуголые и голодные.
«Я не работаю в ночные смены, а работаю в день. Сидит с моими детьми нянечка. Я нянечке плачу деньги. Пока у меня двое детей находятся в саду. Мне не тяжело», — отрицает обвинения Татьяна.
В сюжете отметили, что органы опеки уже забирали у Татьяны детей, так как малыши были предоставлены сами себе. А помочь было некому: мать Татьяны умерла, отец далеко. Хорошо хоть соседка Альфия взялась присматривать за детьми, ребята теперь называют ее бабушкой.
Чтобы семью сняли с учета как неблагополучную, еще требуется многое сделать: отремонтировать балкон, который вот-вот рухнет, найти работу, привести в порядок дом и детей.