Мать 4 детей из Рязани оставляет малышей одних дома, чтобы заработать деньги на их содержание

У матери четверых детей Татьяны Сотниковой из Рязани нет средств на содержание своих детей, в доме женщины царит хаос. Помогают соседи: приносят продукты, ночами присматривают за детьми. При этом сама женщина все обвинения отрицает. Об этом рассказали в программе «ЧП» (16+) на телеканале НТВ.

Татьяне 27 лет, вместе с детьми она год назад переехала в Рязань из глубинки. Купила квартиру на средства из материнского капитала, с последним мужем — отцом четвертого ребенка — разошлась, но мужчина забрал годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче, на ее попечении остались ребята 5, 6 и 7 лет.

В городе у Татьяны никого нет: ни родственников, ни друзей. Деньги на продукты, нужды детей и свои она зарабатывает случайными подработками, при этом ребята остаются дома одни. Сама многодетная мать уверяет, что справится со всеми проблемами. годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче.

Татьяне помогают неравнодушные соседи: приносят продукты. Сама женщина гостей боится: у нее в квартире грязь и бардак. Везде раскиданы вещи, мебель сломана, холодильник пуст. Дети — полуголые и голодные.

«Ночью иногда дети орут без нее. Нам страшно, мы сами не спим, охраняем. Она ночью оставляет детей одних и уходит на работу», — говорит сосед многодетной матери Васиф Ибрагимов.

«Я не работаю в ночные смены, а работаю в день. Сидит с моими детьми нянечка. Я нянечке плачу деньги. Пока у меня двое детей находятся в саду. Мне не тяжело», — отрицает обвинения Татьяна.

В сюжете отметили, что органы опеки уже забирали у Татьяны детей, так как малыши были предоставлены сами себе. А помочь было некому: мать Татьяны умерла, отец далеко. Хорошо хоть соседка Альфия взялась присматривать за детьми, ребята теперь называют ее бабушкой.

«Надо ей помогать. Одной, конечно, это очень тяжело. Она сейчас старается все делать по ремонту, все подготовила, потравила тараканов», — рассказывает Альфия Володина.

Чтобы семью сняли с учета как неблагополучную, еще требуется многое сделать: отремонтировать балкон, который вот-вот рухнет, найти работу, привести в порядок дом и детей.