Массовый замор рыбы под Астраханью назвали фейком

Представители Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства опровергли информацию о массовом заморе рыбы под Астраханью, пишет Каспий Инфо.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как в полоях на небольшой глубине погибло много рыбы, в частности немало там сазана.

По словам чиновников, этот ролик был снят примерно год назад на границе Астраханской области и Казахстана.

Специалисты ведомства подчеркнули, что посетили разливы у сел Мултаново и Блиново. Уровень воды в полоях в той местности примерно метра полтора, рыба спокойно нереститься.