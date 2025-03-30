Массовый выход пядениц-весенниц произошел в Рязанской области

В Рязанской области замечен массовый выход из куколок одной из самых ранних бабочек центра европейской части России. Пяденицу-весенницу нашли в березовых лесах Мещеры.
Березовая весенница отличается особой стратегией жизни. При этом бабочка густо опушена, что помогает ей укрыться от морозов.
Весенницу не следует путать с группой перезимовавших бабочек — многоцветниц, лимонниц и крапивниц, родившихся прошлым летом и проспавших в анабиозе зиму где-то под корой. Весенницы еще пару дней назад находились в стадии куколок.
Напомним, вчера, 29 марта, в Рязанской области появились первые цветы сон-травы. Редкое растение проснулось в окрестностях Ласковских озер под Солотчей.