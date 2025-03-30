Массовый выход пядениц-весенниц произошел в Рязанской области

В Рязанской области замечен массовый выход из куколок одной из самых ранних бабочек центра европейской части России. Пяденицу-весенницу нашли в березовых лесах Мещеры.

Березовая весенница отличается особой стратегией жизни. При этом бабочка густо опушена, что помогает ей укрыться от морозов.

«Этот представитель преимущественно ночного семейства бабочек, во-первых, активен днем, что объяснимо попыткой уйти от ночных холодов в дневную теплынь конца марта — начала апреля. Во-вторых, такая стратегия позволяет прожить пару недель в поисках пары и оставить потомство до момента появления перелетных хищников. При этом бабочка густо опушена, что помогает ей укрыться от морозов», — отметил заведующий кафедры географии, экологии и туризма Алексей Водорезов.

Весенницу не следует путать с группой перезимовавших бабочек — многоцветниц, лимонниц и крапивниц, родившихся прошлым летом и проспавших в анабиозе зиму где-то под корой. Весенницы еще пару дней назад находились в стадии куколок.

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Напомним, вчера, 29 марта, в Рязанской области появились первые цветы сон-травы. Редкое растение проснулось в окрестностях Ласковских озер под Солотчей.