Массовую аварию в Приокском устроил 21-летний маршрутчик

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности массового ДТП с маршруткой №46, которое 18 июля произошло на улице Октябрьской.

Всё произошло в 16.15 около дома под номером 13. Там 21-летний рязанец за рулём маршрутного автобуса «Ситроен» совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ» под управлением 27-летнего рязанца. Впоследствии автомобиль «ВАЗ» от удара столкнулся с «Ладой» под управлением 38-летнего жителя Рязани. Как итог — пострадали пассажиры «ВАЗ». Травмы получили трёхлетний ребёнок и 21-летняя девушка.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.