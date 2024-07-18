Четверг, 18 июля, 2024

Массовую аварию в Приокском устроил 21-летний маршрутчик

Автор: 7info7

Опубликовано

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности массового ДТП с маршруткой №46, которое 18 июля произошло на улице Октябрьской.

Всё произошло в 16.15 около дома под номером 13. Там 21-летний рязанец за рулём маршрутного автобуса «Ситроен» совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ» под управлением 27-летнего рязанца. Впоследствии автомобиль «ВАЗ» от удара столкнулся с «Ладой» под управлением 38-летнего жителя Рязани. Как итог — пострадали пассажиры «ВАЗ». Травмы получили трёхлетний ребёнок и 21-летняя девушка.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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