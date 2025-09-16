Вторник, 16 сентября, 2025
Происшествия

Массовое отключение воды ждет рязанцев 17 сентября

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани 17 сентября массово отключат воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Ограничения связаны с заменой запорной арматуры по адресу ул. Пожалостина, д.42. Подача холодной воды будет прекращена 17 сентября c 09:00 до 14:00 по адресам:

  • ул. Каширина, д.1а, 1б, 2, 4, 5, 6 (ГБУ Городская клиническая больница №8);
  • Первомайский проспект д.42/1, 40, 40к1, 34, 32, 30, 28, 26, 25 (Военный госпиталь), 24, 22 (Военная прокуратура, военная поликлиника), 24к1, 18, 17;
  • ул. Павлова, д.28 (Д/сад№20), 32, 46, 48, 52, 11, 11к1, 11к2, 11к3, 13 ,15, 15к1, 17, 19 (Д/сад «Росточек»), 21а, 21, 25, 27 ,29, 31, 33, 42а (Д/сад№20);
  • ул. Пожалостина, д.27, 33, 35, 37, 41, 43, 42, 40, 38, 44, 46;
  • ул. Семинарская, д.41а (Д/сад «Василек»), 41, 43, 39, 35, 35к1, 33/45, 31/52, 29, 27, 25, 25а, 44/3, 46 (Поликлиника №14), 48 (Военный госпиталь);
  • ул. Сенная, д.1 (Академия ФСИН России), 3, 5, 7, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
  • ул. Трубежная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14 ,16.
  • Котельная ул.Сенная, д.3

Последние новости

Общество

На укрепление фундамента и ремонт крыши Летнего клуба дворянского собрания выделили 144,5 млн рублей

Здание Летнего клуба дворянского собрания — объект культурного наследия. В 2025 году на укрепление фундамента и ремонт крыши выделили 144,5 млн рублей.
Медицина

Второй самый крупный по весу малыш 2025 года родился в Рязани

Егор стал долгожданным первенцем у своих родителей. По весу малыш занял второе место среди детей, родившихся в 2025 году, — 5050 г
Происшествия

Пистолет, автомат, штурмовую винтовку и патроны обнаружили у 46-летнего рязанца

У него изъяты приобретенные посредством сети Интернет пистолет ПМ с глушителем, автомат АКС-74У с глушителем, штурмовая винтовка CZ BREN, около 500 патронов разного калибра.
Общество

В Рязани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили парк Морской Славы

В данный момент устраняются незначительные дефекты, допущенные при укладке гранитных ступеней памятного знака «Воинам-морякам».
Власть и политика

Привлечение инвестиций, развитие туризма и международного сотрудничества: Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области

На заседании был утвержден законопроект, согласно которому планируется сделать объединенные зоны охраны памятников культурного наследия федерального и регионального значения – двух храмов в районе Скорбященского кладбища.
Власть и политика

В Рязанской области подведены итоги голосования на выборах

Явка избирателей составила более 45%.
Власть и политика

Павел Малков поручил контролировать ход прививочной кампании от гриппа

20 августа регион получил первую партию в объеме 100 тысяч доз для детей и взрослых. Они были равномерно распределены по медучреждениям и использованы менее чем за десять дней.
Медицина

Рязанские врачи провели многочасовую операцию для спасения ребёнка, упавшего с самоката

12-летний Вадим – житель одного из районов Рязанской области. Катаясь на самокате, мальчик не справился с управлением и упал. Он сильно ударился головой об асфальт.