Массовое отключение воды ждет рязанцев 17 сентября

В Рязани 17 сентября массово отключат воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
Ограничения связаны с заменой запорной арматуры по адресу ул. Пожалостина, д.42. Подача холодной воды будет прекращена 17 сентября c 09:00 до 14:00 по адресам:
- ул. Каширина, д.1а, 1б, 2, 4, 5, 6 (ГБУ Городская клиническая больница №8);
- Первомайский проспект д.42/1, 40, 40к1, 34, 32, 30, 28, 26, 25 (Военный госпиталь), 24, 22 (Военная прокуратура, военная поликлиника), 24к1, 18, 17;
- ул. Павлова, д.28 (Д/сад№20), 32, 46, 48, 52, 11, 11к1, 11к2, 11к3, 13 ,15, 15к1, 17, 19 (Д/сад «Росточек»), 21а, 21, 25, 27 ,29, 31, 33, 42а (Д/сад№20);
- ул. Пожалостина, д.27, 33, 35, 37, 41, 43, 42, 40, 38, 44, 46;
- ул. Семинарская, д.41а (Д/сад «Василек»), 41, 43, 39, 35, 35к1, 33/45, 31/52, 29, 27, 25, 25а, 44/3, 46 (Поликлиника №14), 48 (Военный госпиталь);
- ул. Сенная, д.1 (Академия ФСИН России), 3, 5, 7, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- ул. Трубежная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14 ,16.
- Котельная ул.Сенная, д.3