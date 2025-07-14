Массовое отключение воды ждет рязанцев 15 июля

В Рязани 15 июля произойдет массовое отключение воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
Отключение произойдет в связи с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет c 04:00 до 23:55 по адресам:
- ул.Дружная, д. 2/14 (МБУДО ДШИ №3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад №152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П.А.Мальшина), 35г (МАУ г. Рязани СК Химик);
- ул.Качевская, д.15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп. 4 ст 1 (ЦТП 1С), 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
- ул. Качевские Дворики, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- п. Качево, д.1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
- п. Мордасово, д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
- ул.Поселковая, д. 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника №12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ №3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника №12), 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника №12), 8, 13, 14, 14а;
- ул.Предзаводская, д.1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал №10), 8, 9а (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад №152), 15 (МБОУ Школа №49).