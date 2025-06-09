Массовое отключение воды ждет рязанцев 10 июня

В Рязани 10 июня массово отключат воду. Об этом сообщает администрация города.

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 10:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул.2-я Прудная, д.11, 13, 9, 8 (Рязанский районный суд);

ул.Соколовская, д. 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 3 корп.1, 3 корп.2, 5 корп.1, 5 корп.2, 6 корп.1, 7 корп.1.

С 9:00 часов до 17:00 часов не будет холодной воды по следующим адресам:

ул.Свободы, д.3;

ул.Затинная, д.34а ( детский сад №119);

ул.Либкнехта, д.3, д.9;

ул.Фурманова, д.56 ( казанский женский монастырь), д.2/4;

ул.Подгорная, д.4, д.3, д.5, д.7, д.15, д.15Б, д.21;

пр.Грибоедова, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18;

пр.Щедрина, д.13, д.13а, д.13б, д.15, д.15а, д.15б, д.14 ( школа №8);

ул.Вознесенская, д.38, д.40, д.40а, д.42, д.44 ( школа №23), д.47.

А c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул.Дзержинского, д. 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника №1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12 , 12а, 13, 14.