Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани 26 августа

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Рязанцев 26 августа ждет массовое отключение воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами на водопроводе, 26 августа c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул.Гагарина, д.60-64, 70/10;
  • ул.Пушкина, д.14.

Дядьково

  • 1-й Весенний переулок, д.1, 2, 3, 4, 6;
  • 2-й Весенний переулок, нечетная сторона с д.1 по 17, четная сторона с д.2 по 18;
  • 3-я Весенняя линия, нечетная сторона с д.1 по 23, четная сторона с д.2 по 22;
  • ул.Весенняя, нечетная сторона с д.1 по 57, четная сторона с д.2 по 46;
  • ул.Грачи, нечетная сторона с д.1 по 49, 50 корп 1 (магазин);
  • ул.Ленпоселок, нечетная сторона с д.1 по 23, четная сторона с д.2 по 24;
  • ул.Новая, нечетная сторона с д.1 по 19, четная сторона с д.2 по 18.

В поселке Борки с 21:00 26 августа 2025 до 07:00 27 августа 2025 не будет холодной воды по следующим адресам: 

  • 1-ый район, д.1-123, д.4-80а;
  • 2-ой район, д.30-78корп.1, д.39-83;
  • 3-ий район д.46, 46а, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...

Происшествия

Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления.
Общество

Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.
Общество

Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань

Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях.
Новости России

Обвиняемый в изнасиловании дочери уралец погиб на СВО до вынесения приговора

Пришло официальное письмо от военкомата. Пишут, что выполнял боевое задание и погиб, проявив стойкость и мужество.
Общество

Рязанские десантники выступили на Международном фестивале «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Новости России

«Радиостанция Судного дня» снова повторила шифровки трёхлетней давности

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», продолжает удивлять.
Новости России

Депутат предложил приучать россиян к труду с самого детства

Это поможет им понять настоящую цену заработанных денег.
Экономика и бизнес

Более 5000 рязанских калинников продали на Национальном фестивале «Вкусы России»

Производители из Рязанской области приняли участие в четвертом Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который прошел в Москве.