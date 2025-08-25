Массовое отключение воды произойдет в Рязани 26 августа

Рязанцев 26 августа ждет массовое отключение воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами на водопроводе, 26 августа c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул.Гагарина, д.60-64, 70/10;

ул.Пушкина, д.14.

Дядьково:

1-й Весенний переулок, д.1, 2, 3, 4, 6;

2-й Весенний переулок, нечетная сторона с д.1 по 17, четная сторона с д.2 по 18;

3-я Весенняя линия, нечетная сторона с д.1 по 23, четная сторона с д.2 по 22;

ул.Весенняя, нечетная сторона с д.1 по 57, четная сторона с д.2 по 46;

ул.Грачи, нечетная сторона с д.1 по 49, 50 корп 1 (магазин);

ул.Ленпоселок, нечетная сторона с д.1 по 23, четная сторона с д.2 по 24;

ул.Новая, нечетная сторона с д.1 по 19, четная сторона с д.2 по 18.

В поселке Борки с 21:00 26 августа 2025 до 07:00 27 августа 2025 не будет холодной воды по следующим адресам: