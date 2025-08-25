Массовое отключение воды произойдет в Рязани 26 августа

Рязанцев 26 августа ждет массовое отключение воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами на водопроводе, 26 августа c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул.Гагарина, д.60-64, 70/10;
- ул.Пушкина, д.14.
Дядьково:
- 1-й Весенний переулок, д.1, 2, 3, 4, 6;
- 2-й Весенний переулок, нечетная сторона с д.1 по 17, четная сторона с д.2 по 18;
- 3-я Весенняя линия, нечетная сторона с д.1 по 23, четная сторона с д.2 по 22;
- ул.Весенняя, нечетная сторона с д.1 по 57, четная сторона с д.2 по 46;
- ул.Грачи, нечетная сторона с д.1 по 49, 50 корп 1 (магазин);
- ул.Ленпоселок, нечетная сторона с д.1 по 23, четная сторона с д.2 по 24;
- ул.Новая, нечетная сторона с д.1 по 19, четная сторона с д.2 по 18.
В поселке Борки с 21:00 26 августа 2025 до 07:00 27 августа 2025 не будет холодной воды по следующим адресам:
- 1-ый район, д.1-123, д.4-80а;
- 2-ой район, д.30-78корп.1, д.39-83;
- 3-ий район д.46, 46а, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.