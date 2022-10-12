Массовое отключение холодной воды произойдёт ночью в Рязани

МП «Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с работами на станции 2-го подъема Окской ОВС 13.10.2022 г. с 00.00 до 03.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. 1-й Газетный переулок в Дядьково;

ул. 1-й Земляничный проезд;

ул. 1-й Малиновый проезд;

ул. 1-й Новой проезд;

ул. 1-й Песоченский проезд;

ул. 1-й переулок Весенней в Дядьково;

ул. 2-й Бульварный проезд в пос. Дядьково;

ул. 2-й Газетный переулок в Дядьково;

ул. 2-й Земляничный проезд;

ул. 2-й Малиновый проезд;

ул. 2-й Новой проезд;

ул. 2-й Песоченский проезд;

ул. 2-й переулок Весенней в Дядьково;

ул. 3-я Линия Весенней в Дядьково;

ул. 3-й Малиновый проезд;

ул. 3-й Новой проезд;

ул. 3-й Песоченский проезд;

ул. 4-й Новой проезд;

ул. 4-й Песоченский проезд;

ул. 5-й Новой проезд;

ул. 5-й Песоченский проезд;

ул. 6-й Новой проезд;

ул. Белинского;

уд. Боголюбова;

ул. Большая;

ул. Бугровка;

ул. Васильевская;

ул. Васильевский переулок;

ул. Васильевский проезд;

ул. Верхняя;

ул. Весенняя в Дядьково;

ул. Вишневая в Дядьково;

ул. Горького;

ул. Грачи в Дядьково;

ул. Есенина;

ул. Зеленая в Дядьково;

ул. Земляничная;

ул. Земляничный переулок;

ул. Зубковой;

ул. Касимовское шоссе;

ул. Колхозная;

ул. Ленпоселок в Дядьково;

ул. Макаренко;

ул. Малиновая в Дядьково;

ул. Малиновая;

ул. Маяковского;

ул. Новая в Дядьково;

ул. Новая;

ул. Новоселов;

пос. Карцево;

ул. Песоченская;

ул. Песоченский переулок;

ул. Полевая в д. Шереметьево-Песочня;

проезд Белинского;

проезд Бульвар Оптимистов пос. Дядьково;

проезд Машиностроителей;

ул. Радиозаводская;

с/т «Весна-2» в Дядьково;

с/т «Грачи» в с. Дядьково;

с/т «Новосел» в пос. Дядьково;

ул. Садовая в Дядьково;

ул. Светлая в с. Дядьково;

ул. Связи в Дядьково;

ул. Сережин переулок;

ул. Сережина Гора;

ул. Советской Армии;

ул. Старое Село;

ул. Театральная площадь;

ул. Тимакова;

ул. Тимуровцев;

ул. Тургенева;

ул. Урицкого;

ул. Центральная в Дядьково;

Дядьковское сельское поселение;

ул. Циолковского;

ул. Шереметьевская;

ул. Шереметьевский проезд;

ул. Электрозаводская;

ул. Юбилейная в Дядьково;

ул. Юннатов.

ЦТП-1А, ЦТП-2А, ЦТП-1Б, ЦТП-2Б,ЦТП-1К, ЦТП-2К, ЦТП-3К, ЦТП-4К, ЦТП-5К, ЦТП-69, ЦТП-35, ЦТП-57,ЦТП-28,28А,Шереметьевский пр. д. 14а ЦТП, Зубковой д. 10е котельная, Новая д. 27б ЦТП, Театральная д. 7а ЦТП, Есенина д. 45А ЦТП, Колхозная д. 12 ЦТП.

— улицы Советского района: ул. Новая, ул. Электрозаводская, ул. Радиозаводская, ул. 8 Марта, ул. Совхозная, ул. 1-й Совхозный проезд, ул. Гражданская, ул. Лермонтова, ул. Фирсова, ул. Урицкого, ул. Быстрецкая, ул. Кальная, ул. Окская, ул. Касимовское шоссе, ул. Есенина, ул. Грибоедова, ул. Фурманова, ул. Затинная, ул. Рыбацкая, ул. Лесопарковая, ул. Окское шоссе, ул. проезд Речников, ул. проезд Грибоедова, ул. Солотчинское шоссе, ул. Театральная, д. 1, д. 3, д. 5.

— будет снижена подача холодной воды по следующим адреса: ул. Полевая, ул. Яхонтова, ул. Маяковского, ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. Радищева, ул. Ленина, ул. Урицкого (от ул. Свободы до ул. Есенина), ул. Садовая, ул. Щедрина, ул. Подгорная, ул. Введенская, ул. Вознесенская, ул. Свободы, ул. Скоморошинская, Торговый городок.

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