Массовое отключение горячей воды на 4 дня ждет жителей микрорайона Приокский в Рязани

В микрорайоне Приокский в Рязани на 4 дня отключат отопление горячую воду. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

С 28 июля по 1 августа, в связи с проведением Дягилевской ТЭЦ работ по реконструкции участка трубопровода, горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Бронная, дома 7, 13, 13к.1, 20к.1;

улица Дачная, дом 12к.1;

улица Культуры, дома 8, 8а;

улица Магистральная, дома 13, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 14, 14к.1, 15, 16, 16к.1, 17, 18, 18к.1, 19, 20, 21;

улица Новикова — Прибоя, дом 20;

📌 улица Октябрьская, дома 33, 37а, 37к.1, 37к.2, 37к.3, 58к.1, 60 к.1, 64/22;

📌 улица Энгельса, дома 28, 53;

❗️Также отключение коснется детских садов №76, №93, №146, школ №45, №48, стоматологической поликлиники на улице Октябрьской.

Уточнить информацию можно по телефону 55-05-86.