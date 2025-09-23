В Новосибирской области произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в региональном управлении МВД России, на 1180-м километре трассы Р-254 столкнулись три фуры и «Газель».

Авария произошла 23 сентября около 8 утра в Барабинском районе. В результате столкновения две машины — одна из фур и «Газель» — загорелись. Возгорание уже удалось ликвидировать.

К сожалению, есть жертвы. От полученных травм на месте скончался водитель «Газели».

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Автоинспекторы регулируют движение, чтобы ликвидировать пробку.