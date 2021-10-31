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Воскресенье, 31 октября, 2021
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Массовая авария произошла на Солотчинском мосту в Рязани

7info

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Днём в воскресенье, 31 октября, на Солотчинском мосту через Оку в Рязани произошла массовая авария. Информацию опубликовала группа «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».

— Произошло ДТП из четырёх машин — «паровозиком», — говорится в сообщении.

После аварии образовалась пробка, сообщили очевидцы.

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