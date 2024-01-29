Массовая драка случилась у бара «Руки вверх!» в Ульяновске

В городе Ульяновске у бара с названием «Руки вверх!» произошла массовая драка, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, потасовка случилась вечером 28 января в Засвияжском районе города. Участниками стали порядка 25 человек в возрасте 18-20 лет.

По словам очевидца, на снегу лежали 5-6 человек, остальные подбегали и били руками.

Полицейские оперативно прибыли на место, но к их приезду участники потасовки разбежались. В больницу с травмами пострадавшие не обращались.

В настоящее время устанавливаются детали инцидента.