Понедельник, 29 января, 2024
На главнуюНовости мира

Массовая драка случилась у бара «Руки вверх!» в Ульяновске

7info
spot_img

В городе Ульяновске у бара с названием «Руки вверх!» произошла массовая драка, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, потасовка случилась вечером 28 января в Засвияжском районе города. Участниками стали порядка 25 человек в возрасте 18-20 лет.

По словам очевидца, на снегу лежали 5-6 человек, остальные подбегали и били руками.

Полицейские оперативно прибыли на место, но к их приезду участники потасовки разбежались. В больницу с травмами пострадавшие не обращались.

В настоящее время устанавливаются детали инцидента.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах