Массовая драка произошла у клуба в центре Рязани

На площади Мичурина произошла массовая драка со стрельбой, сообщает «КП в Рязани».

По данным издания, инцидент случился ночью около клуба Iron Bee Bar на улице Введенской, 110. На улице в этот момент находилось порядка 20 молодых людей.

Во время потасовки и драки двое участников вынимали предмет, похожий на пистолет, отмечают журналисты.

Заявлений или сообщений о каких-либо конфликтных ситуациях на площади Мичурина в полицию не поступало, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. После появления информации полиция проведёт проверку.