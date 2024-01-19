Пятница, 19 января, 2024
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Массовая драка произошла у клуба в центре Рязани

7info
Фото: www.ryazan.kp.ru
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На площади Мичурина произошла массовая драка со стрельбой, сообщает «КП в Рязани».

По данным издания, инцидент случился ночью около клуба Iron Bee Bar на улице Введенской, 110. На улице в этот момент находилось порядка 20 молодых людей.

Во время потасовки и драки двое участников вынимали предмет, похожий на пистолет, отмечают журналисты.

Заявлений или сообщений о каких-либо конфликтных ситуациях на площади Мичурина в полицию не поступало, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. После появления информации полиция проведёт проверку.

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