В ночь на 23 февраля российские войска нанесли масштабный удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) и обслуживающей их инфраструктуре. В атаке использовались дроны-камикадзе «Герани» и ракеты. Основной удар пришёлся на Киев и его пригороды, где, по данным открытых источников, зафиксировано не менее 13 прилётов. Об этом пишет aif.ru.

Администрация Киева опубликовала кадры тушения пожаров, заявив, что повреждения минимальны — пострадали лишь частный дом и сарай. Однако пользователи соцсетей утверждают, что масштабы разрушений гораздо серьёзнее.

Взрывы также прозвучали в Чернигове, Сумах, Херсоне и Кривом Роге. В Хмельницкой области вновь был атакован аэродром в Староконстантинове.

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Под утро в Житомирской области дроны накрыли военные склады в Черняхове. Местные жители сообщили, что помещения у железнодорожной станции «Горбаши», принадлежащие украинской «Новой Почте», использовались для хранения боеприпасов. После удара произошла мощная детонация, которую слышали в соседних районах.

В Одесской области «Герани» атаковали энергетическую инфраструктуру. Пострадали подстанции в Великодолинском и Ильичевске, последняя из которых снабжает энергией порт и железнодорожную станцию, используемые для получения западной военной помощи.

По данным украинских СМИ, за ночь российские войска выпустили по Украине более 200 беспилотников.

Ситуация на местах продолжает оставаться напряжённой, а последствия ударов оцениваются.