Массированный удар нанесли ВС РФ по объектам в Виннице и Кривом Роге

В ночь на 16 июля Вооружённые силы России нанесли самые массовые удары по объектам промышленности и энергетики в Виннице и Кривом Роге. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Местные жители слышали не менее 30 громких взрывов над городами. ВСУ задействовали для отражения атаки истребитель F-16, но без особого успеха.

По данным источника, «Геранями» уничтожено несколько предприятий, пожары тушат до сих пор.

Глава города Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог этой ночью подвергся самой масштабной атаке за всё время конфликта. По его словам, в городе прозвучало более 30 взрывов. Удар был нанесён одновременно баллистической ракетой и 28 беспилотниками «Герань», — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Было громко и в Харькове, там тоже есть повреждения на предприятиях.

А вечером 15 июля в Одессе был уничтожен комплекс ПВО.