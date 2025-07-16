Среда, 16 июля, 2025
23.8 C
Рязань
Новости России

Массированный удар нанесли ВС РФ по объектам в Виннице и Кривом Роге

Алексей Самохин
ChatGPT Image

В ночь на 16 июля Вооружённые силы России нанесли самые массовые удары по объектам промышленности и энергетики в Виннице и Кривом Роге. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Местные жители слышали не менее 30 громких взрывов над городами. ВСУ задействовали для отражения атаки истребитель F-16, но без особого успеха.

По данным источника, «Геранями» уничтожено несколько предприятий, пожары тушат до сих пор.

Глава города Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог этой ночью подвергся самой масштабной атаке за всё время конфликта. По его словам, в городе прозвучало более 30 взрывов. Удар был нанесён одновременно баллистической ракетой и 28 беспилотниками «Герань», — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Было громко и в Харькове, там тоже есть повреждения на предприятиях. 

А вечером 15 июля в Одессе был уничтожен комплекс ПВО.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Новости России

В России собираются ввести штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете

В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает штрафы за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая случаи использования специальных сервисов.
Происшествия

Житель Рязани осуждён за незаконный оборот этилового спирта в особо крупном размере

Суд назначил рязанцу наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
Новости России

Slidy.ai — нейросеть, которая создаёт презентации за секунды

Создание презентаций обычно требует времени, усилий и множества однотипных действий. Slidy.ai упрощает этот процесс до минимума: никаких шаблонов, правок или визуальной перегрузки — только тема, и через несколько секунд готова презентация, полностью готовая к показу.
Общество

Ветеран СВО применяет опыт в сфере образования и патриотического воспитания

Гвардии капитан, кавалер ордена «Мужества», зампредседателя ассоциации ветеранов СВО Евгений Уколов, участник первого потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», проходит стажировку в министерстве образования
Общество

Юлия Швакова рассказала о достоинствах ЕЦК жителя Рязанской области

Карта работает как проездной билет, читательский билет, спортивный абонемент, электронный пропуск в школы и вузы, а также платформа для предоставления социальной поддержки. 
Происшествия

Касимовский суд приговорил наркокурьера к 8 годам 10 месяцам колонии

Более килограмма метадона он собирался перевезти на своей машине в Пензу, но был задержан правоохранителями. 
Новости мира

Вассерман: Ни у кого нет права требовать, чтобы русские оставались вне России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал появляющиеся в СМИ сценарии возможного раздела Украины.
Новости России

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, одна из причин — мигранты

Медики и депутаты призывают включить прививку от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, подростков и солдат-срочников, а также обязать работодателей вакцинировать иностранных работников, которых они приглашают на работу.