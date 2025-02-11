Массированные удары по военным объектам Украины: взрывы гремят по всей стране

С полуночи российская армия начала масштабную операцию по нанесению ракетно-бомбовых ударов по военным объектам Украины. Крылатые ракеты «Калибр», баллистические «Искандеры» и ударные БПЛА «Герань» наносят удары по стратегическим целям, включая подземные хранилища боеприпасов, аэродромы и военные казармы. Взрывы гремят в десятках населенных пунктов, охватывая большую часть территории страны, пишет aif.ru.

Первые удары были нанесены в первые минуты нового дня. Ракеты поразили военные аэродромы в Миргороде и Лубнах Полтавской области. Вслед за этим мощные взрывы прогремели в Кривом Роге, Сумах, Полтаве, Павлограде и Киеве. Военные объекты в Николаевской, Черкасской и других областях также оказались под прицелом.

Около пяти утра украинские мониторинговые каналы сообщили о подъеме в небо российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вскоре после этого взрывы раздались под Киевом. Удары пришлись по воинским частям и площадкам с техникой в Броварах, а также по аэродрому в Борисполе.

Реклама

К шести утра волна ударов докатилась до Умани и Канева Черкасской области. Местные жители сообщают о множественных детонациях и пожарах. Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале указал на возможные удары по газовым объектам: «Украинские источники пишут о поражении газовых месторождений в центральной части страны».

В Полтаве, по предварительным данным, поражены казармы с боевиками ВСУ. Взрывы в городе продолжаются, что свидетельствует о высокой интенсивности ударов.

Эксперты отмечают применение новейших модификаций крылатых ракет «Калибр», которые отличаются измененной траекторией полета и активным маневрированием. «Новые „Калибры“ летят низко и маневрируют, что делает их практически незаметными для систем ПВО», — пишут аналитики Telegram-канала «Военкоры русской весны».

Также в ходе операции могли быть задействованы новейшие ракетные комплексы «Искандер-1000» с увеличенной дальностью и мощностью боеголовок. Украинский министр энергетики Герман Галущенко уже заявил о разрушении газовой инфраструктуры и подземных хранилищ, что может указывать на применение сверхмощных боеприпасов.

Вой сирен воздушной тревоги на Украине не смолкает. Страна вновь оказалась под ударом, а масштабы разрушений и последствия ударов еще предстоит оценить.