Четверг, 16 октября, 2025
Рязань
Новости России

Массированная атака накрыла украинские города от Харькова до Чернигова

Алексей Самохин
Freepik AI

Украинские СМИ сообщают о массированной атаке по нескольким регионам страны. Взрывы в ночь на 16 октября зафиксированы в разных городах, пишет SHOT.

В Харьковской области удары пришлись по Харькову и Изюму. Соответствующие кадры появились в сети.

В Полтавской области взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, серьезно пострадало крупное газохранилище региона.

Взрывы также зафиксированы в Чернигове.

Ночью на всей территории Украины действовал режим воздушной тревоги.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о применении российской армией ракет, в том числе «Искандер-К», «Искандер-М» и гиперзвуковых «Кинжалов» по Полтаве.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.

