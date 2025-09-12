Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области

В Рязанской области прошло масштабное учение по боевому применению группировки войск (сил) Росгвардии. За совместными манёврами спецназа, артиллерийских, танковых и других подразделений наблюдали глава ведомства, Герой России генерал армии Виктор Золотов, и губернатор региона Павел Малков.

В ходе учения росгвардейцы отработали тактические приёмы, методы и способы ведения боевых действий, а также ликвидации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с учётом опыта специальной военной операции. Были протестированы современные образцы техники для противодействия вражеским БПЛА и для оперативного нанесения прицельных ударов в ответ на возможные вылазки боевиков.

Особое внимание уделили поражению бронетехники противника на дальних подступах с помощью новых огневых средств, стоящих на вооружении Росгвардии, в том числе с применением самоходной артиллерийской установки «Мальва».

Генерал армии Виктор Золотов отметил слаженность действий подразделений и подчеркнул, что за время СВО войска национальной гвардии претерпели качественные изменения, повысившие их боевой потенциал, укрепившие систему управления и всестороннее обеспечение.

Фото и видео: t.me/RosgvardOfficial