Масштабное отключение холодной воды ожидает рязанцев 26 января

В рязани на 26 января намечено масштабное отключение холодной воды из-за ремонтных работ на водопроводе. Адреса отключений сообщила пресс-служба мэрии.

— с 9.30 до 17.00 по следующим адресам: ул. Гагарина, д. 83а, ул. Островского, д. 32 корп. 2, ул. Стройкова, д. 65 корп. 2 (д/сад № 85), ул. Черновицкая, д. с 6 по 10 (четная сторона). Подвоз технической воды будет организован с 10.00 по адресу: ул. Черновицкая, д. 6 корп. 2;

— с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Белякова, д. 2а, д. 30, д. 30а, д. 30а (медклиника «Медас»), д. 31, д. 33, д. 34;

— с 14.00 до 16.00 по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 1/6, д. 2/7, д. 3 корп. 3 (д/сад № 104), д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 2 (почта России), д. 3 (ГКБ № 5), д. 3, д. 4 корп. 1 (школа № 46), д. 4, д. 5 (баня), д. 6 корп. 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»), д. 6, ул. Магистральная, д. 2 корп. 1, д. 2, д. 3, д. 4 корп. 1, д. 4, д. 5, д. 8 корп. 1, д. 8, д. 8/12, ул. Медицинская, д. 5 корп. 1, д. 5, ул. Станкозаводская, д. 1/1, д. 2 корп. 2 (д/сад № 104), д. 2 корп. 1, д. 2, д. 3, ул. Энгельса, д. 10/7, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2/4, д. 20, д. 4 корп. 1 (д/сад № 89), д. 4, д. 6, д. 8.

Работы проведут сотрудники Водоканала.