Масштабное отключение газа в Рязанском районе перенесли на август

Ремонтные работы на газораспределительной станции «Подвязье» перенесены на август. Об этом сообщили в администрации Рязанского района.
Вместо 9 июля теперь подача газа предприятиям и населению будет ограничена с 10:00 12 августа до 10:00 17 августа по следующим населенным пунктам Рязанского района:
— д. Аблово,
— с. Абрютино,
— д. Абрютинские Выселки,
— д. Высоковские Дворики,
— с. Высокое,
— д. Даниловка,
— д. Дедюхино,
— д. Дубняки,
— с. Екимовка,
— д. Киселево,
— д. Мельгуново,
— с. Мушковатово,
— д. Насурово,
— с. Никольское,
— д. Оленинское,
— с. Подвязье,
— п. Прудный,
— д. Рожок,
— д. Секиотово,
— д. Семено-Никольское,
— д. Семено-Оленинское,
— д. Сергеевка,
— д. Серовское,
— д. Ульяновка,
— п. учхоза «Стенькино».
Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
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