Масштабное отключение газа в Рязанском районе перенесли на август

Ремонтные работы на газораспределительной станции «Подвязье» перенесены на август. Об этом сообщили в администрации Рязанского района.

Вместо 9 июля теперь подача газа предприятиям и населению будет ограничена с 10:00 12 августа до 10:00 17 августа по следующим населенным пунктам Рязанского района:

— д. Аблово,

— с. Абрютино,

— д. Абрютинские Выселки,

— д. Высоковские Дворики,

— с. Высокое,

— д. Даниловка,

— д. Дедюхино,

— д. Дубняки,

— с. Екимовка,

— д. Киселево,

— д. Мельгуново,

— с. Мушковатово,

— д. Насурово,

— с. Никольское,

— д. Оленинское,

— с. Подвязье,

— п. Прудный,

— д. Рожок,

— д. Секиотово,

— д. Семено-Никольское,

— д. Семено-Оленинское,

— д. Сергеевка,

— д. Серовское,

— д. Ульяновка,

— п. учхоза «Стенькино».

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.