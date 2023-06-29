Масштабная реконструкция идёт в манеже «Юность» в Рязани

В Рязани идёт масштабная реконструкция легкоатлетического манежа «Юность» – впервые с момента открытия в 1977 году. Ход работ проверили начальник управления по физкультуре городской администрации Кирилл Сосунов, депутат Рязанской городской думы по округу №3 Сергей Ерёмин и зампред бюджетного комитета РГД Елена Волкова.

На данный момент в спорткомплексе завершено обустройство нового бетонного основания с возведением виражных конструкций. Современное спортивное покрытие уложат после необходимого технологического перерыва. Планируется также отремонтировать лестницы и фойе, а также заменить освещение и двери. Ремонт должен завершиться до 15 августа.

Сергей Ерёмин подчеркнул необходимость поддерживать и развивать стремления детей заниматься спортом.

Сергей Ерёмин: «Ремонт манежа «Юность» позволит обеспечить наших спортсменов современной материально-технической базой для их дальнейшего профессионального роста»

По словам Елены Волковой, юным спортсменам будет приятно тренироваться в обновлённом манеже.