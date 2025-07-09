Массажный салон с проститутками обнаружили в Рязани

Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнюю женщину, подозреваемую в организации занятия проституцией в Железнодорожном районе Рязани. Как сообщили в региональном управлении МВД, маскировкой для противоправной деятельности служил круглосуточный массажный салон, расположенный в офисном здании.

По данным полиции, помещение арендовали с целью ведения нелегального бизнеса. Внутри были оборудованы душевые, спальни с двуспальными кроватями и зона отдыха. Клиентам оказывались не только услуги массажа, но и сексуального характера. В салоне на момент проверки находились четыре девушки в возрасте от 23 до 27 лет. Все они — жительницы Рязанской и Московской областей, а также одна иностранная гражданка.

Установлено, что привлечение клиентов и сотрудников осуществлялось через интернет. Объявления с обещаниями высокой зарплаты, гибкого графика и анонимности размещались на тематических ресурсах. Некоторые работницы приезжали в Рязань по вахтовому графику и жили непосредственно в помещении салона.

По предварительной информации, управляющая действовала не одна. Сейчас полиция устанавливает соучастников преступления.

Дознавателем ОМВД России по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ — организация занятия проституцией. Изъятые в ходе обысков документы, техника, записи с камер и денежные средства приобщены к делу в качестве доказательств.

Также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности работниц салона по статье 6.11 КоАП РФ.