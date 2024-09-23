Массажист изнасиловал обездвиженную девушку в массажном салоне

В Санкт-Петербурге массажист задержан полицией по подозрению в изнасиловании клиентки, сообщает «Фонтанка».

По информации источника, в дежурную часть обратилась жительница города, которая сообщила о произошедшем в массажном салоне. Женщина заявила, что во время сеанса массажист надругался над её 28-летней подругой.

Врачи Мариинской больницы подтвердили факт насилия.

Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, который размещал объявления о предоставлении массажных услуг в интернете. Он утверждал, что разработал собственную методику работы на тренажёре «Правило», который фиксирует руки и ноги человека. По всей видимости, именно в таком положении и была изнасилована девушка, которая не могла убежать.

Подозреваемый задержан, силовики собираются возбудить уголовное дело.