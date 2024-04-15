Маска снята! В 9-м выпуске юбилейного сезона проект покинул Akmal’

В девятом выпуске шоу «Маска» интрига вокруг Гориллы наконец-то разрешилась. Под этой маской скрывался певец Akmal’, о чем уже давно догадывались члены жюри. Об этом сообщает НТВ.

Одним из первых Akmal’а рассекретил Стас Пьеха, который в этом выпуске впервые присоединился к судейской команде. Его мнение разделили Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и председатель жюри Филипп Киркоров.

Сняв маску, Akmal’ признался, что участие в проекте стало для него незабываемым опытом: «Это было потрясающе! Я хочу сказать огромное спасибо этому проекту. Это параллельная какая-то вселенная, самая настоящая жизнь, все эти репетиции и записи песен — это огромный праздник. И это отличный повод познакомиться».

Жюри проекта высоко оценило талант Akmal’а. Регина Тодоренко отметила, что за девять выпусков шоу они уже хорошо узнали его и его творчество.

Филипп Киркоров назвал Akmal’а «очень талантливым артистом» и выразил уверенность, что он является достойным представителем нового поколения исполнителей.

Стас Пьеха признался, что Akmal’ является для него источником вдохновения.

Тимур Родригез подчеркнул, что Akmal’, покидая проект «Маска», уже одержал главную победу, ведь он обладает настоящим, непревзойденным талантом.

В завершение шоу Родригез пожелал Akmal’у новых хитов и еще большего количества поклонников на его концертах.