Машину с двумя трупами обнаружили в реке

На Сахалине следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и женщины, трупы которых нашли в машине, стоящей в реке. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ Сахалинской области.

Автомобиль с мёртвым 42-летним мужчиной и неустановленной женщиной обнаружен в реке у улицы Украинской. Видимых признаков совершения преступления не обнаружено.

По предварительным данным, смерть могла наступить в результате отравления неустановленным веществом. Следком опубликовал фото пакетика с белым порошком.

sakh.sledcom.ru

Точную причину гибели людей определят эксперты. Проводится проверка.