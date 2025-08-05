Выяснились новые обстоятельства гибели известного спортивного телекомментатора Александра Гришина, трагически погибшего на станции Битца (МЦД-2) в ночь на 5 августа.

Как сообщает «МК», трагедия произошла в 01:04. Машинист электропоезда сообщил о применении экстренного торможения — он пытался предотвратить наезд на человека. Спустя несколько секунд железнодорожник передал, что избежать столкновения не удалось: поезд зацепил мужчину головным вагоном и при торможении протащил его несколько метров.

Спустя четыре минуты после инцидента пострадавший скончался. При нём были обнаружены документы на имя Александра Гришина.

По предварительным данным, телекомментатор переходил железнодорожные пути от торгового центра. Предположительно, он собирался залезть на платформу в сторону области. Из-за сильного дождя и особенностей участка Александр мог не заметить приближающийся поезд.