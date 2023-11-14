Вторник, 14 ноября, 2023
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Машина с тремя детьми рухнула в реку с обрыва в Майкопе

7info
Фото: t.me/mchs0101

В Майкопе машина, в которой находились 5 человек, упала с обрыва в реку Белая, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Адыгея.

Следователи инициировали проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Чп случилось ночью 13 ноября в станице Ханской. Местный житель не справился с управлением «Нивой Шевроле», в которой находились трое несовершеннолетних пассажиров. Машина упала в реку.

Водителю и двум пассажирам удалось спастись. 34-летняя женщина и её 10-летний сын пропали. Людей ищут спасатели.

Обстоятельства случившегося следователи установят во время проверки.

По данным регионального управления МЧС России, тело женщины обнаружено. Всего в поисково-спасательных работах участвуют 28 человек, 8 единиц техники, 2 плавсредства.

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