Маша Распутина — гостья нового выпуска «Секрета на миллион»

В эту субботу, 17 мая, в 21:25 на НТВ — новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» (16+), гостьей программы станет легендарная певица Маша Распутина. В этот вечер артистка отметит день рождения, поделится личными переживаниями, откровенно расскажет о непростых отношениях в семье и признается, почему иногда ссорится с мужем.

На сцене Маша Распутина — уже не одно десятилетие, и её энергия по-прежнему не знает границ. Певица выглядит так же эффектно, как в молодости, и охотно делится своими секретами красоты. В студии шоу она покажет зрителям простые, но действенные упражнения, которые помогают ей сохранять молодость и форму.

Певица признается, что старается выглядеть хорошо не только для себя, но и для поклонников — и, конечно, для любимого мужчины. С Виктором Захаровым, с которым их связывают долгие годы совместной жизни, они официально не женаты, но называют себя крепкой семьёй. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой Маша расскажет, как им удается сохранять любовь и нежность в отношениях, и честно признается, что в ней категорически не устраивает мужа.

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В программе речь пойдёт и о дочерях певицы. Младшая — Мария, общая дочь с Захаровым, — выросла красивой и яркой девушкой. Она пробовала себя в разных сферах, но, по словам матери, пока не нашла себя. Маша признаётся, что винит в этом себя: ей сложно быть строгой и требовательной мамой.

Особенно откровенно певица расскажет о судьбе своей старшей дочери Лидии, рождённой в первом браке. Долгое время её жизнь складывалась трагически, но сейчас, по словам Распутиной, она радует мать. В студии программы Маша поделится сложностями, с которыми сталкивалась в отношениях с обеими дочерьми, и размышлениями о родительских ошибках.

Поддержать Машу Распутину в студии придут близкие друзья и коллеги: заслуженный артист России Аркадий Укупник, композитор Игорь Матета, певец Виктор Рыбин, певица Наталья Сенчукова, писательница Дарья Донцова, вокальный дуэт «Сёстры Зайцевы», а также неожиданный гость — живой медведь, чьё появление станет одним из самых ярких моментов вечера.