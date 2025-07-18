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Новости России

Mash: украинцы покупают у релокантов паспорта и пытаются попасть в Россию

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Изображение от Freepik

Граждане Украины начали покупать паспорта у релокантов, чтобы попасть на территорию России, пишет телеграм-канал Mash.

Для этого уроженцы Незалежной договариваются с россиянами, покинувшими страну, покупают документы в даркнете или же воруют их. По замыслу украинцев, они должны вклеить свои фотографии в паспорта и въехать по ним в Россию.

В то же время купленные или украденные документы не сразу попадают в базы утраченных.

«Пограничникам поступило распоряжение более внимательно проверять и внутренние паспорта России», — говорится в публикации.

Так, они более тщательная тщательная проверка ожидается на сухопутных границах с Грузией или Казахстаном.

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