Mash: украинцы покупают у релокантов паспорта и пытаются попасть в Россию

Граждане Украины начали покупать паспорта у релокантов, чтобы попасть на территорию России, пишет телеграм-канал Mash .

Для этого уроженцы Незалежной договариваются с россиянами, покинувшими страну, покупают документы в даркнете или же воруют их. По замыслу украинцев, они должны вклеить свои фотографии в паспорта и въехать по ним в Россию.

В то же время купленные или украденные документы не сразу попадают в базы утраченных.

«Пограничникам поступило распоряжение более внимательно проверять и внутренние паспорта России», — говорится в публикации.

Так, они более тщательная тщательная проверка ожидается на сухопутных границах с Грузией или Казахстаном.