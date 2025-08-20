Mash: Украина потеряла 1,7 миллиона военных в ходе СВО

Украина потеряла 1,7 миллиона военных в ходе проведения спецоперации, речь идет об убитых и пропавших без вести, пишет Mash со ссылкой на базу Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры.

Как следует из цифровой картотеки, потери Киева в 2022 году — 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024 году — 595 тысяч, в этом году — 621 тысяча.

«Всего 1,7 миллиона файлов (в базе данных. — Прим. Ред.) — с ФИО, описанием обстоятельств и местом гибели/пропажи, личными данными, контактами ближайших родственников и фото», — говорится в публикации.

Взломать компьютеры и локальную сеть противника удалось хакерам из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini благодаря вирусу «Нюанс».

Также у них есть доступ к спискам стран, которые поставляли ВСУ оружие, и личным данным украинских командиров ССО и ГУР.