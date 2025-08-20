Mash: Украина потеряла 1,7 миллиона военных в ходе СВО

Украина потеряла 1,7 миллиона военных в ходе проведения спецоперации, речь идет об убитых и пропавших без вести, пишет Mash со ссылкой на базу Генштаба ВСУ, которую взломали российские хакеры.
Как следует из цифровой картотеки, потери Киева в 2022 году — 118,5 тысячи человек, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024 году — 595 тысяч, в этом году — 621 тысяча.
Взломать компьютеры и локальную сеть противника удалось хакерам из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini благодаря вирусу «Нюанс».
Также у них есть доступ к спискам стран, которые поставляли ВСУ оружие, и личным данным украинских командиров ССО и ГУР.